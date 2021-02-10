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Характеристики камер iPhone 16 Pro Max. Новый модуль, сенсор и оптика

20.07.2023 88 0

iPhone начинает догонять производителей топовых камерофонов на Android

Флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max будет оборудован камерой следующего поколения. Эксклюзивной информацией поделился авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

 

Первым обновлением в iPhone 16 Pro Max станет перископическая камера, что позволит значительно улучшить возможности съемки в разных сценариях на улице. Также он сообщил, что iPhone 16 Pro Max будет иметь увеличенный датчик изображения оптического формата 1/1,14 дюйма, а также новый стеклопластиковый объектив, состоящий из 7 линз.

 

Характеристики камер iPhone 16 Pro Max. Новый модуль, сенсор и оптика – фото 1

 

Удивить в этом плане, по крайней мере, пользователей Android флагманов будет трудно, потому что там уже давно есть модели с 1-дюймовыми датчиками изображения.

 

Перископическая камера может пригодиться при съемке спортивных событий и дикой природы, а также для создания портретов, когда фотограф находится на большом расстоянии от объекта. К сожалению кратность зума он не указал.

 

Ранее подобные улучшения приписывали iPhone 15 Ultra, поэтому возможно мы увидим значительное улучшение “фруктовых” камер уже в этом году

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.07.2023
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Характеристики камер iPhone 16 Pro Max. Новый модуль, сенсор и оптика