Характеристики недешевого Oppo A74

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Oppo A74 будет 5G‑смартфоном с емкой батарейкой и чипом Snapdragon 480

Oppo среди тех компаний, кто хочет воспользоваться падением Huawei и укрепить свои позиции на рынке. По итогам февраля нынешнего года Oppo сумела взять титул компании номер один в Китае и в планах не только оторваться от преследователей, но и наращивать свое присутствие на глобальном рынке. А для этого нужны новые смартфоны. Одним из них станет Oppo A74, информация о котором появилась в сети.

Смартфон получил дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и круглым отверстием, куда вписали фронталку на 16-мегапикселей.

Построен Oppo A74 на новом 5G-чипе Snapdragon 480, обладающем восемью процессорными ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц и графикой Adreno 619. Оперативной памяти предложили 6 Гб и постоянной 128 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мАч.

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Тыльная камера четырехкомпонентная и главный датчик разрешением 48-мегапикселей. Дополнили его шириком на 8 Мп и парочкой датчиков на 2 Мп каждый. Oppo A74 получил поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и 3,5 мм разъем для наушников. Продажи смартфона стартуют 13 апреля и стоить он будет отнюдь не дешево — $341.

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Источник: ithome