Характеристики Realme 8s: 90 Гц экран, емкая батарейка и новейший чип

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Realme 8s приписывают новую платформу Dimensity 810, которая еще не представлена

В этом году вышла серия Realme 8, которая на данный момент насчитывает три модели. В скором времени к ним может присоединиться еще парочка смартфонов: Realme 8i и Realme 8s. Как будет выглядеть последний из названых дебютантов вы можете увидеть сегодня благодаря известному поставщику утечек @OnLeaks, выложившему в сеть его рендеры.

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Чего-то нового в плане дизайна вы не увидите. Realme 8s будет вписываться в единый дизайн-код серии, куда он вольется. Он получит прямоугольную площадку основной камеры с тремя датчиками изображения и светодиодной вспышкой. На правой боковой грани установили сканер отпечатков пальцев, а на нижнем торце располагаются решетка для динамика, 3,5 мм разъем для наушников, микрофон и порт USB Type-C.

По информации источника, Realme 8s предложит 90-герцовый дисплей диагональю 6,5 дюйма, чипсет Dimensity 810, 6/8 Гб оперативной памяти, которую можно будет виртуально расширить на 5 Гб. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. На выбор предложат две модификации с 128 Гб и 256 Гб постоянной памяти.

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Емкость аккумулятора должна составить 5000 мАч и его можно будет «дозаправить» на мощности 33 Вт. Селфи-камера Realme 8s разрешением 16 Мп, а на тыльной стороне установят основную камеру с ведущим датчиком на 64 Мп. Точное время анонса смартфона не озвучено.

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Источник: 91mobiles