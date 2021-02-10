Характеристики Samsung Galaxy M53 5G: хороший дисплей, емкий аккумулятор и без избыточной производительности

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По части мощности прогресса по сравнению с предшественником не наблюдается

Samsung планомерно обновляет модельный ряд смартфонов. Не так давно она представила три новинки в рамках серии Galaxy A, а вскоре возьмется за семейство Galaxy M. В числе дебютантов окажется Galaxy M53, информация о котором уже появлялась в сети. Сегодня также подоспела очередная порция подробностей о новинке.

По данным одного из сетевых информаторов, Galaxy M53 5G получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фронтальный модуль на 32-мегапикселя и операционную систему Android 12 с надстройкой One UI 4.1.

В качестве аппаратной платформы установят Dimensity 900 в связке с 8 Гб оперативной памяти. Предложат флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. На тыльной стороне установят сет из четырех модулей: 108 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (анализ глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Источник предупредил, что в комплекте с Samsung Galaxy M53 5G зарядного устройства не будет. Компания уверенно взяла курс на беззарядное будущее. Теперь к флагманам присоединились не только устройства из среднеценовой серии Galaxy A, но и модели из доступной линейки Galaxy M.

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Источник: twitter