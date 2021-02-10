Представлены Samsung Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G: водозащита, новый чип и OIS

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Сегодня Samsung анонсировала Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G. Сама компания позиционирует новинки как сбалансированные решения за оптимальный прайс. Среди сильных сторон смартфонов компания выделяет новый чип, фирменную камеру с искусственным интеллектом, плавный дисплей и продолжительное время работы.

Samsung Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G во многом созвучны по части дизайна и характеристик, но есть и ряд отличий касающихся дисплея и камер. Galaxy A33 5G заключен в корпус с габаритами 159,7х74х8,1 мм и весит он 186 грамм. Смартфон обладает 6,4-дюймовым 90-герцовым Super AMOLED‑экраном разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 1 ТБ.

Построен Galaxy A33 5G на базе восьмиядерного чипсета с пиковой частотой 2,4 ГГц и, предположительно, речь идет о Exynos 1280. Разрешение фронтальной камеры составило 13 Мп и основная камера получила четыре датчика 48 Мп (f/1.8, OIS) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Работает аппарат под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.1 и есть быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Но, увы, зарядное устройство придется докупать, в комплект поставки оно не входит. Имеется сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и защита от воды IP67.

Samsung Galaxy A53 5G отличается от младшего собрата наличием 120-герцового Super AMOLED-дисплея диагональю 6,5 дюйма, селфи-камеры на 32 Мп и на тыльной стороне предложили ансамбль из четырех датчиков 64 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширик, f/2.2) + 5 Мп (f/2.4, датчик глубины) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4). Все прочие характеристики полностью дублируют те, которые предлагает Galaxy A33 5G.

Продажи Galaxy A33 5G стартуют в Европе 22 марта и ценник на него стартует с отметки 369 евро.

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Источник: Samsung