Характеристики семейства Vivo X70: россыпь чипов и камер

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В серию Vivo X70 войдут три модели, где максимально заряженной станет Vivo X70 Pro+

Серия Х у Vivo занимает нишу камерофонов, которые должны удивлять своими фотовозможностями. Ставку на камеру сделают и в линейке Vivo X70, чей релиз ждем в сентябре. Благодаря сетевым информаторам мы уже увидели дизайн новинок, а теперь предлагаем узнать почти все их характеристики.

Vivo X70 Pro

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Vivo X70 оснастят 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, процессором Dimensity 1200, аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой и тройной тыльной камерой 40 Мп + 12 Мп + 13 Мп. Габариты корпуса составили 158,5х73,4х8 мм и весит он 185 грамм. На выбор предложат три цвета: белый, черный и синий. Интересная деталь — будет версия Vivo X70 с чипом Exynos 1080.

Характеристики Vivo X70 Pro во многом будут дублировать те, которые предлагает базовая версия серии. Он получит тот же дисплей, аккумулятор, быструю зарядку и чип Exynos 1080. А вот камера будет чуть иной. В «прошке» на тыльной стороне установят четыре датчика, где главный на 50 Мп. Предложат зум-перископ на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и парочку датчиков на 12 Мп и 13 Мп, один из которых телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Весит Vivo X70 Pro 181 грамм и габариты составят 160,5х75,5х7,7 мм.

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Vivo X70 Pro+﻿

Начинку Vivo X70 Pro+ прокачают по всем параметрам. Так, в его основе будет чипсет Snapdragon 888+ и смартфон получит 10-битный 2К-дисплей диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Емкость батарейки увеличится до 4500 мАч, мощность быстрой зарядки до 55 Вт и предложат беспроводную зарядку на 50 Мп. Обещана защита по классу IP68 и четверная тыльная камера 50 Мп (Samsung GN1) + 48 Мп (Sony IMX598) + 12 Мп + 8 Мп (зум-перископ с 5-кратным оптическим зумом). Габариты смартфона составят 165х75,5х9 мм. Тыльная крышка должна получить кожаную отделку.

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Источник: gizchina