Характеристики Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro Plus: флагманский дует камерофонов

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Есть основания полагать, что в апреле состоится премьера линейки Vivo X80. Ожидается, что помимо центральной модели серии компания представит Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro Plus. О последних двух моделях подробнее рассказал один из сетевых информаторов.

По данным источника, Vivo X80 Pro Plus предложит 10-битный 6,78-дюймовый дисплей разрешением QuadHD+. Это E5 AMOLED-матрица от Samsung с частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO 2.0. Построен смартфон будет на Snapdragon 8 Gen 1, предложит 6/8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 Гб постоянной UFS 3.1.

Vivo X80 Pro Plus предложит 44 Мп фронтальную камеру и четверную тыльную 50 Мп (Samsung ISOCELL GN1, f/1.3, OIS) + 48 Мп (сверхширик, Sony IMX598) + 12 Мп (Sony IMX663, 2-кратный оптический зум) + 12 Мп (телевик, Sony IMX663, 10-кратный гибридный зум, 60-кратный цифровой). Фишкой устройства станет фирменный ISP Vivo V1 и калибровка цвета от Zeiss.

Емкость аккумулятора составит 4700 мАч, предложат быструю проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Будет дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, линейный вибромотор, защита от пыли и влаги IP68, а также операционная система Android 12. Оценить его могут в $1029.

Vivo X80 Pro также удостоится 120-герцовой AMOLED-панели с поддержкой 10-битного цвета, но разрешение будет FullHD+. Под капотом установят Dimensity 9000, до 8 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 на 128/256 Гб. Поставляться смартфон будет с батареей на 4700 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Удостоится Vivo X80 Pro селфи-модуля на 32 Мп и четверной тыльной камеры 50 Мп (Sony IMX789, f/1.4, OIS) + 12 Мп (сверхширик, Sony IMX663) + сенсор с 2-кратным зумом и телеобъектив с 10-кратным гибридным зумом. Также будет экранный сканер отпечатков пальцев, NFC и операционная система Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean. Ценник может составить $902.

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Источник: gizmochina