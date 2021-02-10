Характеристики Vivo Y200 – смартфон будет представлен в ноябре по цене от $276.

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$276-$300 – ﻿НЕМНОГО дорого

Благодаря утечке стали известны характеристики Vivo Y200 – недорогого смартфона, который и будет представлен в Индии в ноябре. Также есть сообщение о будущей цене телефона.



Vivo Y200 будет поддерживать 5G и будет работать на чипе Snapdragon 4 Gen 1 от Qualcomm. Программная оболочка Funtouch OS 13 будет создана на основе операционной системы Android 13.



Смартфон предложит общий объем оперативной памяти 16 ГБ (на самом деле 8 ГБ физического + 8 ГБ расширенного виртуального ОЗУ) и накопитель 128 ГБ. Дисплей 6,67” с матрицей FHD+ AMOLED Ultra Vision будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и 38 уровней цветовой температуры. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.



Пользователям будет предложена основная камера на 64 МП с оптической стабилизацией и датчиком на 2 МП. Камера получит фирменную подсветку Smart Aura Light. Смартфон оснастят передней камерой на 16 МП с тремя режимами портрета.



Батарея на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку до 44 Вт. Задняя сторона смартфона будет стеклянной. Vivo Y200 будет толщиной не более 7,69 мм и весить 190 г. Цена Vivo Y200 составит $276-$300.﻿

Источник: TheTechOutlook