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Harman от Samsung покупает платформу для управления музыкой и стриминг Roon

28.11.2023 44 0

Новые шаги

Компания Harman, принадлежащая Samsung, объявила о приобретении Roon, платформы для управления музыкой, поиске и стриминге. Платформа музыкальных плееров для музыкальных энтузиастов доступна всем популярным операционным системам и производит ряд серверных устройств под названием Nucleus.

samsung

Согласно с объявлением, Roon будет продолжать работать как отдельный бизнес Harman, поэтому для сотрудников не будет никаких изменений, кроме того, что они будут работать в гораздо большей компании.

"В HARMAN мы гордимся нашей способностью создавать исключительные звуковые впечатления для наших партнеров и потребителей по всему миру. Команда Roon разделяет нашу страсть к созданию исключительного звука и связи для меломанов, которые ищут, находят и слушают музыку дома и в дороге. Мы с нетерпением ждем появления Roon, чей поразительный талант присоединится к семье HARMAN и усугубит наши и без того мощные инженерные возможности", - сказал Дэйв Роджерс, президент подразделения стиля жизни HARMAN.

Что еще более важно, Harman заявляет, что планирует развивать открытую экосистему устройств Roon, включающую сотрудничество с более чем 160 другими аудио-брендами, доставляя аудио на более чем 1 000 высокопроизводительных устройств.

Источник: samsung

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 28.11.2023
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Harman от Samsung покупает платформу для управления музыкой и стриминг Roon