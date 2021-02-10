HMD Global «сдулась». Флагманов не будет

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Компания не намерена выпускать топовый смартфон, сославшись на нежелание участвовать в гонке характеристик

HMD Global оказалась той компанией, кто взялся за возвращение бренда Nokia на рынок мобильных устройств. После того, как финская компания проиграла конкурентам все рынки, у нее по-прежнему оставалась армия преданных поклонников и на их чувстве ностальгии было решено сыграть.

Прошло чуть больше пяти лет и стало очевидным, что все обещания HMD Global сделать бренд Nokia популярным и сильным оказались пустым звуком. Компания производит безликие устройства, назвать которые конкурентоспособными, нельзя. Небольшой доход компании формируется за счет продаж моделей бюджетного и среднего уровня, но в ее портфолио нет совершенно флагманов. А ведь именно топовые устройства демонстрируют те возможности, на которые способна компания.

Создание флагмана — процесс сложный и трудоемкий. И HMD Global не смогла осилить эту задачу. Было решено оставить затею выпустить топовый смартфон. Компания намерена дальше сфокусироваться только на выпуске доступных и среднего уровня устройств. Об этом сообщил руководитель глобального отдела маркетинга продуктов HMD Адам Фергюсон, заявив, что сейчас компания не намерена выпускать флагманы.

По его словам, на данный момент нет смысла создавать аппарат стоимостью $800, и они не намерены ввязываться в «масштабную войну спецификаций с другими игроками» и им нужно «что-то совсем другое». По всей видимости, HMD Global поняла, что она не способна создать полноценный флагман, а если и рискнет это сделать, то продемонстрирует свою несостоятельность и это может обернуться фиаско.

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Источник: androidauthority