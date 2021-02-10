Хочешь Redmi Note 11 (POCO M4 Pro 5G)? Участвуй в розыгрыше от Andro news

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11 ноября состоится одна из крупнейших распродаж, и мы не могли обойти ее стороной. Мы не только подбираем для вас товары, на которые стоит обратить внимание, но и решили устроить в честь распродажи 11.11 розыгрыш. На кону — Redmi Note 11. Или, если быть точным, его глобальная версия POCO M4 Pro 5G, дебют которой ждем на следующей неделе.

Смартфон должен предложить однокристальную систему Dimensity 810, 90-герцовый экран диагональю 6,6 дюйма, батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и двойную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп. В его арсенале будет сканер отпечатков пальцев на торце, фронталка на 16 Мп и модуль NFC.

Условия розыгрыша предельно просты и не требуют никаких сложных манипуляций. Все что от вас требуется, так это подписаться на наши Telegram-каналы Andro News и Andro price, а затем кликнуть на клавишу «Участвовать». Итоги розыгрыша подведем 14 ноября и победителя определит бот. Участвовать могут жители всех стран. Всем удачи!