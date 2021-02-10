Honor 60 показали на «живых» снимках и рассказали о «железе»

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Главные правки в Honor 60 произойдут по части начинки

Несмотря на тот прессинг, с которым столкнулась Huawei, она все же не стала тянуть с собой на дно Honor, а нашла способ отпустить «дочку» в свободное плавание. 1 декабря она будет держать очередной экзамен в ранге независимой, представит серию Honor 60. Незадолго до анонса в сеть выложили живые фото новинки и рассказали ряд подробностей о ней.

Судя по фото, сделаны они были в какой-то из торговых точек, где готовят прилавок с новинками. Визуально не сложно заметить, что в сравнении с предшественником Honor 60 не изменится сильно. Разве что экран теперь будет загнут на все четыре стороны в Pro-версии и для эффектности в расцветку смартфона добавили эффект звездного неба. Фоточки также демонстрируют нам как сильно возвышается над корпусом блок основной камеры.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, Honor 60 получит 120-герцовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 778G+ и фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Основная камера трехкомпонентная с датчиками 108 Мп + 50 Мп + 2 Мп. Емкость батарейки должна составить 4300 мАч и предложат быструю зарядку на 66 Вт.

Honor 60 Pro во многом будет схож с базовой версией линейки, но в качестве селфи-камеры предложат датчик на 50 Мп и емкость аккумуляторной батареи увеличат до 5300 мАч. Насколько эти предсказания верны, узнаем на следующей неделе.

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Источник: androidgeek, weibo﻿