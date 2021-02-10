Honor 60 получил дату презентации

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Слухи о декабрьском анонсе Honor 60 подтвердились

Honor — бренд, который пытается подняться с колен и стремится встать в один ряд с прочими китайскими компаниями. Компания занята наполнением модельного ряда и уже скоро представит Honor 60. Сегодня она решила посвятить широкую общественность в планы о времени анонса новой серии. Производитель выложил в сеть видеотизер, который возвещает, что премьера Honor 60 состоится 1 декабря.

В промо-видео акцент сделан на дизайне. Смартфон получит чуть скругленную по бокам тыльную панель, которая, по всей видимости, выполнена из стекла. Эффектности новинке придает новая уникальная расцветка, которая повторяет звездное небо. Какими-то техническими подробностями о Honor 60 компания делиться не стала, но вполне может раскрыть ряд деталей о смартфоне до его релиза.

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Ожидается, что новая серия получит три модели: Honor 60, Honor 60 Pro и Honor 60 SE. Благодаря сертификации новинок в одном из китайских регуляторных органов известно, что базовая модель и «прошка» будут заряжаться на мощности 66 Вт, а вот для Honor 60 SE приготовили 40-ваттную зарядку.

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Источник: sparronews