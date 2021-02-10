Honor 90 GT официально представлен! 24 ГБ оперативной памяти, быстрая зарядка 100 Вт, Snapdragon 8 Gen 2, 2600 нит экран!

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Топовые характеристики 2023 года в среднебюджетном смартфоне 2024 года

Honor 90 GT официально представлен! Смартфон получил отличные характеристики, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, пиковой яркостью 2600 нит и частотой обновления 120 Гц.

Кроме указанного выше Snapdragon 8 Gen 2 смартфон получил передовой блок охлаждения. На телефоне будет предварительно установлена операционная система MagicOS 7.2, базирующаяся на Android 14. Телефон не только питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, но поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Смартфон также получил стереодинамики и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Honor 90 GT будет поставляться в черном ( Starlight Black﻿﻿) , синем ( GT Blue﻿) и золотистом ( Blazing Gold﻿) цветах.

Устройство получило две камеры на тыльной стороне: 50 Мп основную с сенсором IMX 906 и оптической стабилизацией и ультраширокоугольное на 12 Мп с возможностью макросъемки. Фронтальная камера – 16 Мп.

Базовая конфигурация начинается от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить 2599 китайских юаней ($365). Версия с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить 2 899 китайских юаней ($405), а модель с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти – 3 199 китайских юаней ($448). Топовый вариант с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ памяти обойдется вам в 3699 китайских юаней ($520).