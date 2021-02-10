Honor Magic 3 и Honor Magic 3 Pro: что по ценам

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В плане стоимости Honor Magic 3 и Honor Magic 3 Pro могут стать интересным предложением за свою цену

Раньше флагманы Honor были в чем-то проще топовых устройств Huawei, как бы стояли на ступеньку ниже. Но всеми признаками флагманов они обладали и предлагали максимум возможного за разумные деньги. После смены собственника ситуация изменится, серия Honor Magic 3 создается без оглядки на аппараты Huawei. Новинки должны предложить нечто необычное, то, что есть далеко не у всех.

Серию Magic создавали не как носителей топового «железа», а как носителей всяческих софтверных «приколов». Как сложится в семействе Honor Magic 3, узнаем 12 августа, когда пройдет его премьера. На данном же этапе инсайдеры сливают нам информацию о «железной» составляющей, а сегодня еще и ориентир по цене дали.

Если верить предварительной информации, то нас ждет анонс Honor Magic 3 и Honor Magic 3 Pro, где оба должны получить процессор Snapdragon 888+. Но за базовую версию будут просить в районе $617, а приобретение «прошки» может обойтись в $772. Судя по существующим слухам, новинки разведут по исполнению фронтальной камеры, набору датчиков на тыльной стороне и мощности зарядки.

Так, Honor Magic 3 должен предложить изогнутый OLED-дисплей с отверстием под фронталку, четверную тыльную камеру и быструю зарядку на 66 Вт. Honor Magic 3 Pro будет выделяться тем, что селфи-камеру отправят под дисплеем, а мощность быстрой проводной зарядки доведут до 100 Вт и предложат беспроводную зарядку на 50 Вт. В систему камер на тыльной стороне должен войти ключевой сенсор крупного размера и перископический датчик с поддержкой 100-кратного цифрового зума.

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Источник: mydrivers