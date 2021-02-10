Honor Magic 3 замечен в бенчмарках

401

12 августа Honor устроит презентацию Magic 3, который постепенно обрастает подробностями. Так, еще ранее сам производитель подтвердил, что в основе смартфона будет лежать аппаратная платформа Snapdragon 888+. Результаты его теста в синтетическом тесте Geekbench подтверждают эту информацию.

Geekbench смог идентифицировать, что Honor Magic 3 обладает Snapdragon 888+, 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11. Другой синтетический тест AnTuTu позволил узнать, что смартфон предложит модификацию с 12 Гб оперативки и 512 Гб постоянной памяти UFS 3.1, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц.

По итогам теста в AnTuTu смартфон набрал 749 223 балла и это меньше, чем результат прочих устройств на базе Snapdragon 888. Это можно объяснить тем, что в бенчмарке испытали инженерный образец, работа которого еще не оптимизирована.

Ожидается, что Honor Magic 3 и Magic 3 Pro получат OLED-дисплеи, двойные фронтальные камеры и пять датчиков на тыльной стороне, быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт и, хотя бы в «прошке» будет поддержка беспроводной зарядки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: seekdevice, gsmarena