Honor Magic V2 может уничтожить Galaxy Fold 5 на рынке Европы

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тончайший и очень стильный

Раскладной Honor Magic V2, отличающийся среди конкурентов тонкостью и легкостью, в скором времени может быть доступен не менее пяти стран за пределами Китая. По информации Android Authority, Honor планирует официально запустить Magic V2 на глобальном рынке в первом квартале 2024 года.

Компания Honor сегодня представила на выставке IFA в Берлине свой новый складной смартфон Magic V2. Это означает, что в скором времени устройство должно появиться и в Европе.

Этот смартфон уже появился на официальных сайтах компании в Германии, Италии, Испании, Ирландии и Великобритании. Также ожидается поставка нового сложного устройства на некоторые латиноамериканские рынки и возможно расширение в другие европейские страны. Напомним, Honor уже совсем скоро может вернуться на рынок Украины, так что ждем этот фолд у нас?

Magic V2 уже дебютировал в Китае летом. Но его европейская премьера состоялась только сейчас на IFA в Берлине. Это ясно указывает, что компания планирует выход сложного смартфона на европейский рынок.

Главной особенностью Magic V2 является очень тонкий корпус после сборки – всего 9,9 мм, что делает его самым тонким складным смартфоном на рынке. Вес составляет всего 231 грамм, что даже меньше, чем у iPhone 14 Pro Max.

Наружный дисплей имеет диагональ 6,45 дюйма, а основной внутренний – 7,9 дюйма. Оба с частотой обновления 120 Гц. Работает Magic V2 на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 2.

Также присутствует тройная основная камера 50+50+20 Мп, две передние камеры по 16 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Как вы думаете, смогут ли китайцы победить корейцев на рынке составленных смартфонов в Европе? Поделитесь в комментариях.



Источник: android authority