Анонс Honor Magic V2: новый самый тонкий в мире складной смартфон

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HONOR ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СОСТАВЛЕННЫЙ СМАРТФОН MAGIC V﻿

Интересно, что Honor представил новый складной смартфон Magic V2, претендующий на звание наиболее передового устройства своего класса. Согласно предоставленным характеристикам, он является самым тонким сложным смартфоном в мире с толщиной менее 1 см в сложенном состоянии. Он оснащен немерцающими экранами и разогнанной SoC Snapdragon 8 Gen 2. Также важными особенностями Magic V2 является аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержка кадровой частоты 120 Гц на обоих экранах.



Magic V2 имеет два экрана. Внешний экран имеет диагональ 6,43 дюйма и разрешение 2376 x 1060 пикселей, а внутренний экран – 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана изготовлены с использованием OLED панелей от BOE. Они обеспечивают высокую яркость и хороший цветовой охват.



Смартфон работает на базе Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Он оснащен фронтальными камерами разрешением 16 Мп и основной камерой с датчиками разрешением 50, 50 и 20 Мп, включая телеобъектив с возможностью 40-кратного зума.



Honor Magic V2 доступен в нескольких конфигурациях памяти: 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цена базовой версии составляет 1255 долларов, а продажи стартуют в Китае 12 июля 2023 года.



В общем, Honor Magic V2 представляет собой поразительное устройство со своими инновационными функциями и техническими характеристиками. Он конкурирует с другими сложными смартфонами на рынке, такими как Samsung Galaxy Z Fold5, и может привлечь потребителей своим привлекательным дизайном и мощными возможностями.﻿

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Источник: ithome