Honor объявляет о партнерстве с Porsche Design: серия Magic 6 и сложный смартфон Magic V3 в дизайне Porsche!

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Новая коллаборация

Вы также любите уникальный дизайн и коллаборации, как мы? Тогда у нас для вас отрадная новость: компания Honor официально объявила о партнерстве с легендарным дизайнерским домом Porsche Design. О партнерстве стало известно благодаря плакату, размещенному на странице Honor в популярной китайской социальной сети Weibo со слоганом "Рожденные быть первопроходцами".

Honor также поделился сообщением, которое переводится как:

"Когда инновационные технологии Honor встречаются с классическим дизайном Porsche, это будет столкновение #bornforpioneers. Мы с нетерпением ждем написания новых легенд и создания новой классики вместе" .

Это партнерство не первое для Porsche Design, ранее компания сотрудничала с Huawei несколько лет. От серии Mate 9 до флагманов Mate 50 фирменная эстетика Porsche Design украшала некоторые из самых премиальных устройств Huawei. Однако недавний переход Huawei к философии "Ultimate Design" привел к завершению их партнерства в этом году.

Мы считаем, что это сотрудничество возникло не просто так. Honor - бренд, ранее принадлежавший китайской компании Huawei и направленный на изготовление более бюджетных гаджетов. Но Huawei пришлось отказаться от своей дочерней компании, чтобы бренд не пошел ко дну из-за санкций со стороны США. Есть предположение, что бренды до сих пор связаны, поэтому для Porsche Design такой переход не оказался сложным.

Ходят слухи, что серия Magic 6 станет первым устройством Honor с дизайном Porsche Design. Истоки также предполагают, что будущий складной Magic V3 может последовать этому примеру.

Говоря о серии Magic 6, ожидается, что она появится в начале следующего года. Слухи говорят о трех моделях в линейке. Точные названия этих устройств все еще держатся в тайне, но, следуя прошлым тенденциям, они могут называться Honor Magic 6, Magic 6 Pro и Magic 6 Ultimate. Ходят слухи, что специальная версия Porsche Design, основанная на модели Ultimate, уже находится на стадии разработки.

Источник: huaweicentral