Honor: полет нормальный, связи восстановлены и с чипмейкерами тоже

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Honor подтвердила, что сумела возобновить работу с ключевыми поставщиками комплектующих

Сегодня состоялась премьера Honor V40, который интересен, прежде всего, с позиции того, что это первый аппарат компании, созданный уже после того, как она ушла «из-под крыла» Huawei. Естественно, что сам производитель гордится новинкой и обещает, что это только начало. В будущем он планирует представить больше интересных продуктов.

Потребители в Китае неплохо приняли новинку и известно, что первую партию устройств раскупили за 3 минуты и 46 секунд. По уже ставшей «доброй» традиции, оглашать количество проданных мобильников не стали. Решено бравировать лишь небольшим временем, которое понадобилось покупателям, чтобы раскупить аппараты.

В своем интервью по следам презентации глава Honor Чжао Мин подтвердил планы компании выпустить собственные флагманские линейки P и Mate, где найдут свое применение уникальные инновационные технологии и разработки. Как скоро они выйдут, станет известно уже в ближайшее время и появятся они «в нужное время».

Но, пожалуй, самая главная новость для поклонников Honor заключается в том, что глава компании подтвердил, что им удалось возобновить сотрудничество почти со всеми партнерами-поставщиками, среди которых AMD, Intel, Micron, Qualcomm, Samsung, Microsoft, MediaTek и прочими. Присутствие в списке крупнейших чипмейкеров указывает на то, что нас ждет разнообразие процессоров в продуктах Honor. А еще ждем возврат Google-сервисов.

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Источники: mydrivers, mydrivers