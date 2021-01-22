Представлен Honor V40: первый смартфон без Huawei

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В Китае анонсировали Honor V40. Пока, без сервисов Google

Honor теперь независимая от Huawei компания. «Пуповина» была разорвана во имя спасения «дочки» и вот сегодня в ранге уже вольной она представила Honor V40. Среди главных достоинств новинки производитель выделяет дисплей, дизайн и камеры.

Honor V40 получил корпус из двухслойного текстурного покрытия, состоящее из матового стекла AG и глянцевого стекла, весом 186 грамм и толщиной 8,04 мм. Почти 94%, а это 93,24% лицевой панели отдано под 6,72-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2676х1236 пикселей с изогнутыми кромками под углом 80 градусов. Матрица с поддержкой HDR10, частота обновления составила 120 Гц, а частота дискретизации сенсорного слоя — 300 Гц. Пиковая яркость 800 нит и контрастность 5000000:1.

В качестве аппаратной платформы Honor V40 получил чипсет Dimensity 1000+, созданный по 7-нанометровому техпроцессу и до выхода Dimensity 1100/1200 был самым мощным процессором MediaTek. Чтобы повысить игровой потенциал смартфона, предложена технология GPU Turbo X, которая призвана обеспечить стабильность игрового процесса при пиковых нагрузках. Оперативной памяти предложили 8 Гб, а постоянной можно выбрать 128 Гб или 256 Гб.

Работает Honor V40 под управлением фирменной оболочки Magic UI 4.0 на базе Android 10, есть порт USB Type-C, стереодинамики, дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и GPS. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

На передней панели установили фронталку на 16 Мп, дополняет которую датчик цветовой температуры. Основная камера тройная и задает тон тут чувствительный RYYB-датчик на 50 Мп. В помощь ему даны его ширик на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп.

В продажу Honor V40 поступит 22 января и за версию с 8/128 Гб запросили $556, а топовая модификация обойдется в $618. О времени появления смартфона на глобальном рынке, ничего сказано не было. Но уже есть информация, что Honor V40 появится в России и Google-сервисы он получит.

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Источники: mydrivers, mydrivers