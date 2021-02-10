Ощути силу магии с Honor: дата глобальной презентации

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Honor примет участие в MWC 2022

В первую половину февраля на рынке смартфонов будет наблюдаться практически штиль и только Samsung своей презентацией Unpacked взбудоражит спокойное течение событий. Затишье будет обусловлено тем, что в Китае наступят празднества, посвященные китайскому Новому году, продлятся которые две недели.

Китайские производители на время праздника возьмут паузу, но по его завершении нас ждет череда анонсов и одно из важнейших событий в мире индустрии. 28 февраля стартует ежегодная выставка MWC, которая продлится до 3 марта. В ней примет участие большое количество заметных игроков рынка и среди них окажется Honor. В первых же день выставки она устроит свое мероприятие под названием «Сила магии».

Несложно догадаться, что в Барселоне компания намерена показать устройства серии Magic. Это может быть складной Honor Magic V, ноутбук MagicBook или прочие новинки из одноименной серии. Не исключено, что компания также устроит анонс глобальной версии Honor Magic 3. До презентации остается месяц и за это время компания может выпустить несколько тизеров, которые внесут ясность с составом участников выставки от нее.

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Источник: gizmochina