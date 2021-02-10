Представлен Honor Magic V: гибкий, мощный и с тремя камерами на 50 Мп

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Монстр производительности и мегапикселей

Honor сегодня представила свое видение складного смартфона — Honor Magic V. Это первый аппарат с гибким дисплеем, в основе которого лежит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1.

Honor Magic V оснастили гибкой OLED‑панелью диагональю 7,9 дюйма разрешением 2272х1984 точки и частотой обновления 90 Гц, прикрывает который нанокристаллическое стекло. Говорится о том, что благодаря особому стеклу удалось повысить прочность в 5 раз, а в подтверждение этих слов во время презентации глава Honor пару раз «случайно» ронял смартфон. На внешней стороне установили 120-герцовую панель диагональю 6,45 дюйма разрешением 2560х1080 точек и пиковой яркостью 1000 нит.

Еще одна фишка Honor Magic V — шарнир из аэрокосмической стали. Компания гарантирует, что складной механизм прослужит верой и правдой на протяжении 10 лет при условии, если складывать/раскладывать смартфон ежедневно около 50 раз. Питает гаджет аккумулятор емкостью 4750 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, которая восполняет ресурс батареи на 50% всего за 15 минут.

Смарфтон получил стереодинамики, дактилоскопический датчик на торце, две фронтальные камеры разрешением 42 Мп каждая. На тыльной стороне установили трехкомпонентную камеру с датчиками 50 Мп (f/1.9) + 50 Мп (портретник, f/2.0) + 50 Мп (сверхширик, f/2.2). Работает Honor Magic V под управлением фирменной оболочки Mgic UI 6. Доступен смартфон в двух модификациях с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти по цене от $1568.

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Источник: mydrivers