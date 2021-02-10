Honor X30 на «живых» фото во всех расцветках

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Внешне новинка будет смахивать на флагман

На 16 декабря назначен анонс Honor X30 и компания решила не хранить в секрете дизайн новинки. Следом за видеотизером она выложила в сеть промо-плакат, демонстрирующий внешний облик смартфона, а также те расцветки, в которых он будет доступен.

Дополнил картину анонимный источник, выложивший в сеть «живые» фото Honor X30, которые, по всей видимости, сделаны в каком-то из магазинов компании, получившего партию устройств для начала продаж. Смартфон будет обладать дисплеем с тонкими рамками и врезанной фронтальной камерой.

Сзади новинка напоминает Huawei Mate 40 благодаря крупному блоку основной камеры круглой формы. Здесь предпочли установить три датчика изображения и светодиодную вспышку. Расцветок будет три: черная, золотистая и серебристая. Выглядит смартфон солидно и презентабельно, а все благодаря сходству с флагманом Huawei.

Слухи ориентируют на то, что Honor X30 предложит чипсет Snapdragon 695, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную тыльную камеру 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. От смартфона можно ждать до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью 67 Вт.

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Источники: mydrivers, weibo