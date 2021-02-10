Honor X40 GT Racing Edition выйдет 21 сентября – два новых цвета в серии прошлого года и возможные аппаратные характеристики

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Удивительное обновление семейства почти через год

Смартфон Honor X40 GT был представлен в октябре прошлого года. 21 сентября к трем классическим цветовым вариантам телефона добавятся еще два «гоночных».



Honor X40 GT Racing Edition получит две версии – обе имеют вертикальные полосы вдоль задней панели, как у стандартной модели Racing Black, за исключением размещения текста "Matrix AI Vision Camera" на полосе, а не вокруг островка камеры.



Honor пока не объявляла аппаратные различия между стандартным X40 GT и Racing Edition, однако характеристики телефона на JD.com говорят о 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителе, в отличие от обычной модели с двумя вариантами – 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ.



Если остальные характеристики такие же, как у X40 GT, получим смартфон с процессором Snapdragon 888 SoC, интерфейсом Magic UI 6.1 на базе Android 12 и 6,81” дисплеем FullHD+ с частотой 144 Гц.



Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с зарядкой 66 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев и четырьмя камерами: основной на 50 МП, макрокамерой на 2 МП, датчиком глубины 2 МП и селфи 16 МП. Данные по цене и доступности смартфона пока не обнародовали.

Источник: PlayfulDroid