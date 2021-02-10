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Honor X7b представлен – большой аккумулятор, поддержка SD карт и IPS дисплей – точно подойдет твоей бабушке

01.12.2023 62 0

Обновление линейки

Компания Honor расширила линейку своих смартфонов, представив новую модель бюджетного сегмента – Honor X7b. Ее рекомендованная стоимость составляет 249 долларов.

Honor X7b представлен – большой аккумулятор, поддержка SD карт и IPS дисплей – точно подойдет твоей бабушке – фото 1

Новинка оснащена 6,8-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 680, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Также смартфон получил тройную камеру с основным датчиком 108 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Характеристики, мягко говоря, посредственные, однако компания смогла добавить хоть какие плюсы - наличие разъема для карты памяти MicroSD. Устройство работает под управлением ОС Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

Honor X7b представлен – большой аккумулятор, поддержка SD карт и IPS дисплей – точно подойдет твоей бабушке – фото 2

Новая модель уже поступила в продажу в трех цветах. Цена может незначительно отличаться в зависимости от страны – однако цена сейчас, по-моему, завышена баксов на 50-70. Но, конкуренция всегда хорошо, поэтому право на существование у него есть.

Источник - gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 01.12.2023
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Honor X7b представлен – большой аккумулятор, поддержка SD карт и IPS дисплей – точно подойдет твоей бабушке