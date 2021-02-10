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Как создать два аккаунта в WhatsApp — подробная инструкция

22.03.2024 130 0

Друзья, вы знали, что можно создать несколько аккаунтов в WhatsApp? Для этого больше не нужно использовать WhatsApp Business, все делается за пару минут в базовом приложении.

 

Как создать два аккаунта в WhatsApp ﻿

Ранее такая функция отсутствовала и пользователи обходили запрет с помощью дополнительных программ. Осенью прошлого года долгожданная опция наконец-то появилась в стандартном Ватсапе, но не всем известно об этой фишке.

 

Создание двух аккаунтов Вотсап

 

Для создания двух отдельных аккаунтов понадобится две SIM-карты с разными номерами. Это может быть физическая nano-SIM или eSIM. С одним номером создать два аккаунта невозможно.

 

Итак, открываем WhatsApp, жмем на три кружочка в правом верхнем углу и выбираем пункт «Настройки». Здесь с правой стороны экрана видим зеленый кружочек с галочкой внутри. Щелкаем по нему, и во всплывающем меню нажимаем «Добавить аккаунт».

 

Как создать два аккаунта в WhatsApp

Как создать два аккаунта в WhatsApp

Как создать два аккаунта в WhatsApp

 

В новом окне кликаем «Принять и продолжить» и указываем номер телефона. Подтверждаем правильность номера и вводим проверочный код, который придет на указанный телефон.

 

Как создать два аккаунта в WhatsApp

Как создать два аккаунта в WhatsApp

 

На вторую учетную запись можно установить другие настройки, касающиеся, например, входящих сообщений.

Вот так быстро добавляется второй аккаунт на WhatsApp, но как между ними переключаться? Здесь тоже все просто, друзья: на главном экране приложения щелкаем на три кружочка и выбираем функцию «Перейти на другую учетную запись».

 

Даже если один аккаунт будет неактивен, вы все равно будете получать уведомления о новых вызовах и уведомлениях.

 

Если хотите удалить дополнительный аккаунт, откройте «Настройки», выделите «Учетная запись» и нажмите «Удалить учетную запись». Укажите телефонный номер и подтвердите действие.

 

Как создать два аккаунта в Ватсапе

 

А вы будете пользоваться этой фишкой?

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Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке
https://andro-news.com/ru/news/lyudinopodibni-roboti-z-chatgpt-zovsim-skoro-budut-sered-nas.html

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 22.03.2024
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Как создать два аккаунта в WhatsApp — подробная инструкция