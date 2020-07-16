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HTC Wildfire E2: бестолковый бюджетный смартфон

16.07.2020 209 0

Мобильный бизнес HTC основательно подсдулся и маниакальное желание продолжать цепляться за рынок смартфонов, вызывает, мягко говоря, удивление. Немало тех, кто считает безрассудством компании продолжать выпускать мобильные устройства, но она живет в своем мире, где еще теплится надежда стать значимым игроком на рынке.

 

Аскетично и бюджетно

 

В прошлом году HTC воскресила линейку Wildfire, представив парочку бюджетных устройств, которые на фоне китайских смартфонов выглядели проигрышно. Этот факт отнюдь не смущает компанию, и она готовит преемника HTC Wildfire E1. 

 

HTC Wildfire E2: бестолковый бюджетный смартфон – фото 1

 

Информация о новинке HTC Wildfire E2 была найдена в базе данных консоли Google Play. Это позволило узнать, что в качестве процессора она получила бюджетный Helio P22, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб. Имеется сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и операционная система Android 10. Разрешение 6,2-дюймового дисплея составило 1520х720 точек и плотность пикселей 320ppi.

 

HTC Wildfire E2: бестолковый бюджетный смартфон – фото 2

 

В плане дизайна Wildfire E2 — это типичный бюджетник с каплевидным вырезом под фронталку и приличным подбородком внизу экрана. Когда состоится премьера смартфона и в каких странах он будет доступен, сведений нет.

 

Источник: gsmarena

 

Подробности о бюджетном HTC Wildfire E

 

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HTC Wildfire E2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.07.2020

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HTC Wildfire E2: бестолковый бюджетный смартфон