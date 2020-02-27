Представлен HTC Wildfire R70 с тройной камерой

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В прошлом году компания HTC решила возродить линейку смартфонов Wildfire, которые впервые дебютировали в 2010 году. Среди вороха китайских смартфонов тайваньские устройства выглядели проигрышно и их продажи сложно назвать успешными.

Тем не менее HTC не собирается отказываться от идеи выпускать смартфоны, и сегодня состоялась премьера Wildfire R70. По своим характеристикам это ничем не примечательный бюджетник, который к тому же еще и работает под управлением Android 9.0 Pie.

Базируется смартфон на восьмиядерном Helio P23, обладает 2 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 32 Гб и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Лицевая панель отдана под дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 1560х720 пикселей и есть каплевидная выемка под фронталку на 8 Мп со светосилой f/2.0.

На тыльной стороне HTC Wildfire R70 установили комбинацию из трех датчиков: 16 Мп (f/1.75) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Имеется 3,5 мм разъем для наушников, порт microUSB, сканер отпечатков пальцев, поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS.

О времени старта продаж HTC Wildfire R70 и его стоимости не сообщается.

Источник: xatakamovil.com