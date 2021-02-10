Huami в шаге от анонса чипа и операционной системы для умных часов

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Huami объявила о желании показать новую программную и аппаратную платформы

Huami — один из крупнейших производителей носимой электроники. Компания хорошо известна своими носимыми гаджетами Amazfit и Zepp, а также тем, что именно ей Xiaomi доверила производство фитнес-браслетов Mi Band. А еще она взялась за создание собственной операционной системы для носимой электроники и на следующей неделе готова показать свои наработки в этой области.

13 июля Huami проведет мероприятие, которое именуется как «Будущее здоровья, где она и покажет новый чип Huangshan и операционную систему для носимой электроники. Основатель и генеральный директор Huami Technology на своей странице в Weibo опубликовал пост, в котором сообщил, что созданное ими программное обеспечение заточено на функции связанные с отслеживанием здоровья.

На данный момент нет информации о том, создана операционная система с нуля или на основе RTOS. Как и нет представления о ее функционале за исключением того, что она предложит динамический циферблат часов.

Что касается нового процессора, то он должен получить название Huangshan 2S и предложит независимый графический ускоритель. В его состав войдет парочка ядер, основанных на архитектуре RISC-V, а еще он будет мощнее и энергоэффективнее предшественника.

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Источник: gizmochina