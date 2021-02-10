Huawei: 100% скидка на смартфоны в США в честь Черной пятницы

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Это шутка и попытка привлечь внимание к себе

Наверное, нет того, кто бы не был осведомлен о тех проблемах, которые Белый дом устроил для Huawei. Америка сделала все, чтоб изгнать компанию из «приличного общества» и сделать ее существование максимально сложным. Правда, стереть с лица земли упрямую китайскую компанию не удалось, она продолжает работать и ищет пути для выживания. А еще Huawei периодически напоминает о себе и иногда экстравагантно.

Как известно, скоро стартует Черная пятница и Huawei решила воспользоваться моментом, чтобы заявить о себе. На своей американской странице в Twitter она опубликовала пост следующего содержания: «Специально для Черной пятницы! 100% СКИДКА на все телефоны, которые мы в настоящее время продаем в США». По сути, компания анонсировала бесплатную раздачу своих смартфонов. Но в комментариях под собственным постом она внесла ясность, что это не более чем шутка. Увы, она ничего не может продавать в США.

Сам твит собрал большое количество комментариев, основная риторика которых — сожаление о том, что Huawei была выдворена с рынка США и обрушившихся санкциях на нее. Но были и те, кто призвал компанию перестать сотрудничать с китайскими военными и красть технологии. Нашлись и те, кто заявил, что китайцы не добились бы успеха без кражи идей и коммерческих тайн.

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Источник: twitter