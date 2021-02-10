Huawei Enjoy 60X: гигант с батареей на 7000 мАч

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Huawei готовит к выпуску смартфон для людей с большими руками

Очередная презентация компании Huawei состоится 17 апреля 2023 года. И если в прошлый раз вместе с флагманской линейкой P60 был представлен бюджетный смартфон Enjoy 60 с ценой около 200$, на этом мероприятии вместе с новой линейкой Nova 11 представят старшего брата Enjoy 60X.

Даже младший отличался большими габаритами: дисплей 6.75 дюймов и аккумулятором на 6000 мАч. Старший же станет настоящим гигантом с дисплеем 6.95 дюйма и рекордным для бренда аккумулятором на 7000 мАч. Процессор скорее всего останется без изменений – бородатый Kirin 710A, а вот разрешение дисплея может быть увеличено до FHD+.

Enjoy 60

Несмотря на отсутствие Google сервисов смартфоны от Huawei до сих пор неплохо продаются в нашей стране, поэтому это устройство может понравиться как некий смартфоно-планшет для работы. С такой мощной батареей и слабым железом он должен бить все рекорды по автономности.

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Источник: gizmochina