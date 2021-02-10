Huawei готов полностью отказаться от Android в пользу HarmonyOS Next

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Полный отказ

Компания Huawei объявила о приближении выхода собственной экосистемы нативных приложений для операционной системы HarmonyOS. Об этом стало известно после того, как HarmonyOS 4 была установлена на 60 млн. устройств за 2 месяца.

Huawei анонсировала выпуск HarmonyOS Next и широкий спектр нативных приложений для нее. Генеральный директор подразделения потребительской электроники Ю Чжендун отметил, что наступает новая эра мобильных приложений Huawei.

Компания планирует инвестировать в поддержку разработчиков, создание благоприятных условий и партнерства. Целью Huawei является представление приложений в более чем 18 категориях.

HarmonyOS в интернете принято считать форком Android, поскольку они используют в базе Android 12 для поддержки приложений, однако, как показывает компания, это был временный шаг - поскольку HarmonyOS Next больше не будет иметь поддержки библиотек Android для поддержки таких приложений.

Таким образом, компания демонстрирует уверенные шаги к построению самодостаточной операционной системы и экосистемы приложений - что является большим шагом для компании, учитывая, что она под санкциями.

Источник - gizchina