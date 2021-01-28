Huawei Mate 40 и iPhone 12 не смогли сломать стиральную машину

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iPhone 12 и Huawei Mate 40 прошли краш-тест стиралкой

Издевательства над гаджетами с использованием машин, танков, поездов, пулеметов, винтовок и блендеров любопытны, но не более. Маловероятно, чтобы пользователи всерьез рассчитывают на то, чтобы защищаться при помощи мобильного устройства от пуль и надеются на то, что он выживет под гусеницами танка. Потенциальным пользователям куда интереснее, как поведет себя смартфон при падении на асфальт или при кратковременном погружении в воду.

Маловероятно, но все же нельзя исключать и того, что кто-то по забывчивости не оставит мобильник в кармане куртки или джинсов, которые потом отправит с стиральную машину. Именно такой случай произошел с одной из китаянок. Только она умудрилась загрузить в барабан стиралки сразу два смартфона: iPhone 12 и Huawei Mate 40. Спохватившись она вспомнила, что оставила их в кармане одежды, которую она загрузила для стирки.

Осмотр гаджетов после извлечения из барабана стиральной машины показал, что у Huawei Mate 40 нет никаких внешних повреждений, а вот у iPhone 12 потрескалось защитное стекло. Чтобы спасти «утопленников», девушка погрузила их в емкость с рисом и оставила их там на сутки.

По словам девушки, оба смартфона продолжили функционировать после краш-теста «жерновами» стиральной машины. Выжить iPhone 12 и Huawei Mate 40 позволило то, что оба мобильника защищены по классу IP68. Свою лепту внесло и то, что изготовлены оба смартфона из высококачественных материалов.

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Источник: mydrivers