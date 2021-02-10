Huawei Mate 50 Pro унижает Galaxy S23 Ultra (Gorilla glass не смогла)

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Huawei Mate 50 Pro показал Galaxy S23 Ultra как нужно проходить дроп-тест

Сразу после релиза суперфлагмана от Samsung Galaxy S23 Ultra ребята из канала PBKreviews провели его дроп-тест , который он благополучно провалил несмотря на новейшее стеклоGorilla glass victus 2 . А вот китайцы со своим флагманом Mate 50 Pro сделали ставку на стекло от своих земляков от названия Kunlun и кажется не прогадали. Те же ребята при тех же условиях сделали и его дроп-тест и результаты впечатляют.

Он прошел все этапы без критических повреждений и в конце теста пригоден к нормальному пользованию. Конечно такие тесты не дают полной гарантии, что ваш смартфон поведет себя так же, но тенденция очень интересна. Если раньше наличие "гориллы" считалось лучшим вариантом защиты дисплея смартфона, то на сегодня производитель перестает быть гегемоном на этом рынке.

Gorilla glass в 2015

Gorilla glass в 2023

Сам тест можно посмотреть на видео ниже.

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Источник: @PBKreviews