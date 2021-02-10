Huawei Mate 60: странный дизайн, что не оставит вас равнодушным

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Равнодушных точно не будет





Сегодня в сети появились живые изображения смартфона Huawei Mate 60, с необыкновенно удивительным дизайном, который точно вас не оставит равнодушным. Кто-то скажет, что это шедевр, кто-то это ужас. Есть несколько аспектов, которые мы можем рассмотреть в этих истоках, так что погрузимся в подробности.





Первое изображение обращает на себя внимание сочетанием признаков как Mate 40, так и Mate 50. Основное внимание уделяется камерной системе, которая имеет круглый дизайн. Кроме того, диаметр камеры больше на примерно 10% по сравнению с Mate 50.





В открытых окошках камеры видны по четыре отверстия по каждой стороне: три для объективов и одно для LED-вспышки. В середине камеры находится область для размещения бренда камеры "XMAGE".





Смартфон имеет два тона расцветки в соотношении 70-30. Верхняя часть выполнена в белом цвете, а нижняя – сочетание золотого и серого оттенка, точность трудно подтвердить из-за низкого качества изображения. В то же время нижняя часть также имеет логотип "Huawei". Как думаете, Huawei догадались для того, чтобы оценить дизайн смартфона со стороны публики просто забрасывать демо-вариации из-за посторонних людей или это действительно утечка, которая просочилась в Weibo?





Второе изображение показывает внутреннее наполнение смартфона, объектива и катушку для беспроводной и реверсивно-беспроводной зарядки. Выделены две линзы – перископ на левом боку и, вероятно, модуль главной камеры с переменной диафрагмой справа, как это уже есть в нынешних смартфонах Huawei. Нижняя линза – широкоугольный объектив.









Согласно предварительным сообщениям, серия Huawei Mate 60 может стать первой для Huawei, где двойная "дыра" используется как Dynamic Island от Apple. Также напомним, что недавно Huawei зарегистрировали несколько смартфонов с поддержкой 5G .







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Источник: weibo



