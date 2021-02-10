Huawei Mate Xs 2 вышел на глобальный рынок

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Huawei стояла в авангарде тех, кто способствовал появлению на рынке складных смартфонов. Несмотря на все сложности, компания продолжает гнуть мобильные устройства и очередным таким аппаратом стал Huawei Mate Xs 2. Производитель рискнул вывести этот складной смартфон на мировой рынок.

Напомним, что Huawei Mate Xs 2 две недели назад дебютировал на рынке Китая и вот теперь компания выводит его за пределы домашнего рынка. Его продажи на глобальном рынке стартуют в июне и просят за него «всего» 1999 евро. И это за аппарат без поддержки 5G и сервисов Google.

Смартфон обладает 7,8-дюймовым 120-герцовый OLED-дисплеем разрешением 2480х2200 точек и тройной тыльной камерой 50 Мп (f/1.8) + 12 (сверхширик, угол обзора 120 градусов) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS). В активе Huawei Mate Xs 2 фронталка на 10 Мп со светосилой f/2.2, чипсет Snapdragon 888 4G, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 Гб.

Емкость аккумулятора составила 4600 мАч и есть проводная зарядка мощностью 66 Вт. Поставляется смартфон с фирменной оболочкой EMUI 12 и слотом для карт microSD до 256 Гб. Другие функции Mate Xs 2 включают трехдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/AGPS/ГЛОНАСС/Beidou/NavIC, USB Type-C и поддержку наушников через разъем USB Type-C. Устройство также поддерживает все стандартные диапазоны 2G, 3G и 4G.

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Источник: gizmochina