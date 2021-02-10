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Китайский бренд Huawei считается лидером в области камер, а также фото- и видеотехнологий. В течение нескольких лет бренд упорно выпускает флагманы, которые эксперты признают лучшими камерофонами. Но Huawei не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно у компании появился интересный патент основной камеры, который может полностью изменить всю технологию съемки.

Новый патент Huawei может означать съемную камеру

Компания запатентовала интересную технологию, которая показывается на изображении ниже. Как видим, почти каждый элемент обозначен цифрой. Давайте расшифруем, что означает каждая цифра, и как технология применима в реальности.

Декор корпуса (10);

Внутренний декор (11);

Декор (11);

Уплотнительная деталь (111);

Внутренняя поверхность корпуса (20);

Задняя часть внутренней отделки (11);

Наружная оболочка (20);

Наружная отделка (12);

Наружная крышка (20);

Разъемное соединение между наружной отделкой (12);

Внутренние компоненты (11).

Патент довольно запутанный и непонятный, но, глядя на него, можно предположить, что подразумевается разработка со съемной камерой. То есть, вы сможете снимать и изменять внешние модули основной камеры и таким образом самостоятельно настраивать камеру. Да-да, модуль вашей камеры может стать съемным и для этого не нужно будет разбирать все устройство!

Согласитесь, что звучит интересно и привлекательно. Если такая технология будет применена, это в корне изменит наше представление о камерах смартфонов. Единственный минус, понятный уже сейчас, заключается в проблеме герметичности других внутренних компонентов мобильного устройства.

Будем наблюдать за технологиями Huawei и, возможно, ситуация с новым патентом тогда прояснится.

А вы хотели бы пользоваться телефоном со съемной камерой? Напишите в комментариях.

Источник: Gizchina

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