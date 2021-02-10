Huawei Nova 12 Ultra: официальные рендеры показывают три цвета и раскрывают детали камеры – это может быть прорыв!

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Элегантный флагман с кожаным корпусом

Компания Huawei показала официальные изображения будущей новинки – смартфону Nova 12 Ultra. На рендерах представлены три цветовых варианта: Signature Blue, White и Black.

Задняя панель Nova 12 Ultra выполнена из кожи с вытесненной гравировкой надписью "nova". Размещен тройной модуль камер в серебряной оправе со вспышкой.

Главная камера 50 Мп оснащена уникальной переменной диафрагмой, изменяющейся от f/1.0 до f/4.0 – столь большого диапазона переменной диафрагмы не предлагал еще никто из производителей – поэтому может получиться настоящий топ.

По предварительной информации, Nova 12 Ultra получит чипсет Kirin 9000C. Также ожидается мощная 100-ваттная быстрая зарядка, двойная фронтальная камера и поддержка спутниковой связи.

Премьера смартфонов серии Huawei Nova 12 состоится 26 декабря – осталось ждать совсем недолго. Ожидается цена в 700$.

Источник - Huawei