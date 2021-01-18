Huawei P50 превзойдет Samsung Galaxy S20 Ultra по цифровому зуму

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Huawei P50 приписывают камеру с 200-кратным зумом

В прошлом году пандемия коронавируса отменила практически все офлайновые выставки, причем MWC 2020 была отменена в последний момент, когда все билеты были куплены и производители начали разворачивать свои стенды. В этом году MWC пройдет, но уже заранее известно, что все представят онлайн. Интересно, что несмотря на санкции и проблемы в смартфонном бизнесе, поговаривают о предстоящем анонсе серии Huawei P50, который могут устроить на MWC 2021.

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По последней инсайдерской информации, в рамках серии выйдет минимум три модели, где помимо базовой версии покажут Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+. Все три новинки получат OLED-панели с круглым отверстием под фронталку по центру. Обещают повышенную частоту обновления, чип Kirin 9000 или Kirin 9000E, в Китае смартфоны должны продавать с предустановленной ОС Hongmeng OS. Могут выйти они и на глобальный рынок в двух версиях с ОС Hongmeng OS и Android.

В оснащение смартфонов войдет многомодульная камера, которая должна получить оптику Leica. В качестве новшества инсайдеры указывают на наличие поддержки 200-кратного зума. Естественно, это будет цифровой зум по аналогии с 100-кратным зумом в Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Среди прочего флагманы серии Huawei P50 должны предложить поддержку проводной 66-ваттной зарядки и беспроводной мощностью 50 Вт.

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Источник: mydrivers