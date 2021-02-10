Huawei P60 Pro ошеломил образцом фото в сложных условиях, заявка на возвращение лидера.

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Не Meizu единственным: Huawei также готовит крутые модели для возвращения на рынок.

Исполнительный директор Huawei Ричард Ю поделился фотографией якобы с еще не вышедшим Huawei P60 Pro. Хотя фотография была указана как сделана из неназванного будущего телефона, с высокой вероятностью это будет P60 Pro.

Huawei продолжает понемногу приходить в себя от изнурительного режима санкций Соединенных Штатов, который почти уничтожил мобильный сегмент компании на глобальном рынке, да и в самом Китае они потеряли лидерские позиции. Утверждается, что такое четкое и яркое изображение сделано на телевизор P60 Pro.

Обычно теле объективы имеют довольно низкую светосилу и в темноте не могут нормально фотографировать объекты с приближением, а здесь результат просто поразительный. У телефона был достаточный динамический диапазон, который охватывал как искусственно освещенное здание на черном фоне, так и детали луны.

Сообщается, что камера смартфона оснащена 64-мегапиксельным датчиком OmniVision OV64B и 3,5-кратным увеличением. Датчик имеет цветовой фильтр RYYB, являющийся отличительной особенностью смартфонов Huawei. P60 Pro также будет оснащен датчиками на 50 МП IMX 888 для основного, 50 МП IMX 858 для ультраширокой камеры и 32 МП фронталка.

По слухам, смартфон будет иметь 6,6-дюймовый QHD-дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и частотой ШИМ 1920 Гц. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой проводной мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Как и ожидалось, Huawei P60 Pro будет работать на операционной системе HarmonyOS 3.0 от Huawei и имеет влагозащиту по стандарту IP68. Ранее сообщалось, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1. Однако дальнейшие слухи указывают на кастомный Snapdragon 8 Gen 2. Модель будет ограничена модемом с поддержкой 4G, поскольку Huawei все еще не имеет доступа к чипам 5G.

Серия Huawei P60 будет представлена ​​позже этого месяца. Модельный ряд будет включать в себя модель P60, а также P60 Pro. По характеристикам смартфон просто бомбезен, если на него можно будет без танцев с бубном установить Google сервисы, то он может стать очень привлекательной моделью за пределами Китая.

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Источник: gizmochina