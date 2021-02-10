Huawei придумала, как предложить поддержку 5G в смартфонах

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Она предложит чехол со встроенным модемом

Как известно, американским компаниям-поставщикам IT-решений запрещено работать с Huawei. И в целом китайской компании запрещено иметь дело с продуктами, где есть хоть что-то от американцев. Удар был нанесен по мобильному бизнесу Huawei и не только. Ключевая потеря — невозможность закупать чипы.

Правда, впоследствии американские чиновники сделали поcлабление, разрешив приобретать только 4G-процессоры. Получилось так, что гигант, который сделал многое в развитии и распространении технологии 5G оказался не удел и не может предлагать свои решения в нише 5G-смартфонов. Но китайцы не были бы китайцами, если бы не придумали обходной вариант.

В недрах Huawei создан специальный чехол, который предлагает встроенный 5G‑модем. Как это работает, информации нет. По всей видимости, подключение происходит через порт USB Type-C и уровень приема сигнала будет ниже, чем если бы такой модем был предложен на аппаратном уровне. В любом случае, у пользователей появится выбор, готовы ли они мириться с плохим уровнем сигнала или же отказаться от возможности подключаться к сетям 5G.

Когда Huawei может выпустить такой чехол и сколько он будет стоить, сведений нет. Так же нет данных, для каких устройств он выйдет и можно ли его будет прибрести за пределами Китая.

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Источник: ithome