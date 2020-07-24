Huawei: рост мегапикселей в камерах — не наш подход. Много — не значит лучше

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Создать смартфон — это не коллайдер запустить, это более понятная и несложная задача. Правда, необходимо попытаться сделать свой мобильник, если не уникальным и радикально новым, то заметным и выделяющимся на фоне прочей братии. Так, раньше активно бравировали безрамочными смартфонами, а теперь на фоне прочих моделей пытаются выделиться камерами и мощностью быстрой зарядки.

При словосочетании «современный смартфон» у многих в головах рождается образ мобильника с многомодульной камерой, где задает тон датчик разрешением не менее 40 Мп, а лучше и вовсе на все 108 Мп. Правда, вся эта эволюция с наращиванием мегапикселей не всем производителям по душе.

Результат хороших фото не в количестве пикселей

Консерваторами можно считать Huawei и Honor, которые не спешат устанавливать рекордные по количеству мегапикселей камеры. Бесполезность данной затеи в прошлом году пояснил глава Honor, а теперь за просветительскую работу взялся глава мобильного подразделения «родителя» Ю Чэндун.

По его словам, компания не готова и не планирует устанавливать датчики разрешением более 100 Мп в своих смартфонах. Причина проста — качество снимков на такие камеры оставляет желать лучшего и уступает тому, что демонстрируют сенсоры с крупными пикселями. По его словам, биннинг мелких пикселей в один большой не лишен недостатков.

Кроме того, Ю Чэндун заявил, что качество снимков зависит не только от количества пикселей. Чтобы получить отличные фоточки нужен системный подход и правильное взаимодействие оптики, софта, процессора обработки изображений и собственно самих пикселей. На оптимизации работы всех компонентов и сосредоточена Huawei. И она достигла в этом направлении хороших результатов. Именно ее флагманы славятся лучшими камерами на рынке.

Источник: mydrivers