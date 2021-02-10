Huawei рассматривает варианты основной камеры для Huawei P70 между OmniVision и Sony – что они выберут?

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Что же выберут?

Компания Huawei тестирует два передовых камеральных сенсора для своего будущего флагмана P70 – Sony IMX989 и OmniVision OV50H. Главное внимание уделяется 1-дюймовому Sony IMX989 – крупнейшему сенсору для смартфонов на сегодня. Именно его используют в таких аппаратах, как Oppo Find X6 Pro.

Большой размер позволяет получить отличное качество снимков и видео, однако есть нюанс – дюймовые сенсоры просто огромны, физику обмануть не получится. Тем более в нашем тесте Huawei и с Sony IMX 766 показал себя очень круто – кто не видел, советуем посмотреть .

Если тестирование пройдет успешно и инженеры дадут добро, сенсор Sony IMX989 может быть одним из лучших на рынке, учитывая какую магию они делают с Sony IMX 766. Очевидно, что это позволит совершить большой скачок в фотовозможностях по сравнению с предыдущими флагманами Huawei.

А вот 50-мегапиксельный OmniVision OV50H уступает Sony по размеру, но тоже демонстрирует превосходное качество изображения и широкий динамический диапазон – если инженеры не смогут разместить IMX 989 из-за его размеров – OmniVision станет надежным другом на следующее поколение смартфонов Huawei.

Источник - didgital chat station , gizmochina