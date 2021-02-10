Huawei врывается в борьбу ARM ноутбуков – выпущен Qingyun L540 с Kirin 9006C

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НОВИНКА ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕГМЕНТА

Компания Huawei показала свой дежурный ноутбук серии Qingyun для корпоративных клиентов. Новая модель получила индекс L540 и фирменный процессор ARM Kirin 9006C.

Huawei Qingyun L540 имеет 14-дюймовую матрицу с разрешением 2160х1440 пикселей, покрывающую 100% цветового пространства sRGB. Толщина корпуса составляет 15,9 мм, а вес – 1,45 кг.

Самое интересное здесь – процессор. По информации источников, здесь установлен Kirin 9006C, работающий с частотой до 3,13 ГГц. Если включить логику – этот процессор скорее всего немного разогнан мобильный Kirin 9000, который был представлен еще три года назад. Интересно, как компания справится с его оптимизацией – запаса как у Apple M1 здесь нет, потому что фактически здесь процессор от смартфона.

Также ноутбук оснащен 8 или 16 Гб ОЗУ, накопителем до 512 Гб, аккумулятором емкостью 56 Втч с поддержкой 65-ваттной зарядки. Huawei Qingyun L540 уже поступил в продажу в Китае по цене от $845. О возможном выходе на глобальный рынок пока речи нет.

Источник – huawei central