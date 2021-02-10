Huawei снова пытается всех обмануть: компания продолжает обходить санкции

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Тайвань помогает Huawei?

В последнее время Huawei поднимает волны на рынке смартфонов. После долгого ожидания компания завоевала пользователей своей серией Mate 60. Однако Huawei тоже оказалась в центре споров. Как известно, с 2019 года Huawei находится под санкциями США, что затрудняет доступ ко многим современным технологиям.

Поэтому власти были удивлены технологиями, которые используются в серии Mate 60, и обвинили Huawei в обходе эмбарго. Более того, в этом обвинили тайваньские технологические компании. Сейчас тайваньские фирмы отрицают поставку ключевых технологий для Huawei.

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа возразил, что четыре тайваньских компании поставляют ключевые технологии компании Huawei. Комментарии Вана появились после того, как агентство Bloomberg сообщило, что эти четыре компании, Topco Scientific, L&K Engineering, United Integrated Services, Cica-Huntek Chemical Technology, помогали Huawei построить "инфраструктуру для тайной сети заводов по производству микросхем".

Также было отмечено, что законодательство Тайваня запрещает местным компаниям предоставлять Китаю ключевые технологии и инвестировать в китайский рынок.

Topco Scientific, L&K Engineering и United Integrated Services также отрицали обвинения, заявив, что они только участвовали в строительных работах на объекте в Шэньчжэне. Министерство экономических дел (МЭР) заявило, что будет расследовать, были ли нарушены какие-либо правила в сотрудничестве между этими тремя компаниями и Huawei.

Пока не ясно, столкнутся ли тайваньские компании, упомянутые в отчете, с какими-либо последствиями за их вероятное сотрудничество с Huawei. Тем не менее, эти обвинения осветили вызовы, с которыми сталкивается Тайвань, пытаясь сбалансировать свои экономические связи с Китаем и интересы безопасности.

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Источник: bloomberg