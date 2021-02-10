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Свободу почтовым ящикам от спама! Google вводит новые правила для Gmail, чтобы очистить вашу почту от рассылок

04.10.2023 89 0

Наконец-то можно почистить почту

К февралю следующего года Gmail заставит отправителей массовых рассылок дать вам простой способ отписаться от них.

 

Google ввел новые требования к отправителям массовых рассылок, направленные на уменьшение количества спама, с которым приходится сталкиваться пользователям Gmail. К массовым отправителям относятся отправители, отправляющие более 5 000 сообщений на адреса Gmail за один день. Обычно это маркетинговые кампании и в общем-то коммерческие письма, но они также могут быть спамом, особенно если вы больше не заинтересованы в них.

 

spam

 

По новым правилам, коммерческие письма должны иметь кнопку отписки в один клик, которая будет хорошо видна в сообщении, а процесс отписки должен быть завершен в течение двух дней.

 

Кроме того, Google потребует от массовых отправителей повысить уровень безопасности и настройки своих систем и потребовать от них аутентификации электронной почты с помощью DKIM и SPF, поэтому будет сложнее подрабатывать их адреса "From".

 

Google утверждает, что в прошлом году требование к электронным письмам, направляемым по адресу Gmail, иметь определенную форму аутентификации, уменьшило количество неаутентифицированных сообщений на 75%.

 

Но это еще не все! Google также введет "четкий порог спама", которого отправители должны будут соблюдать. Компания также работает с такими партнерами как Yahoo, чтобы сделать эти меры стандартными для всех в индустрии.

 

gmail

 

До февраля 2024 эти правила должны быть внедрены. Если нет, то массовые отправители могут быть отмечены спам-фильтрами Gmal или даже заблокированы в почтовых ящиках.

 

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Источник:phonearena

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 04.10.2023
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Свободу почтовым ящикам от спама! Google вводит новые правила для Gmail, чтобы очистить вашу почту от рассылок