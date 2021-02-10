И Oppo туда же. Компания хочет делать свои электромобили

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Инсайдеры сообщают, что Oppo присматривается к возможности начать создавать электрокары

В конце марта Xiaomi провела масштабную презентацию своих новинок, которая растянулась на два дня. Но, пожалуй, главный посыл, который прозвучал — компанию ожидают значительные изменения. В частности, у нее есть задор и желание создавать электромобили. И это будет последний крупный проект Xiaomi под руководством ее бессменного лидера Лэй Цзюня.

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Как оказалось, Xiaomi не единственный технологический гигант, который стремится выпускать электрокары. Подобный сегмент хочет освоить и Oppo. Как и в случае с Xiaomi, у руля проекта станет основатель и генеральный директор компании. Последние несколько недель Oppo была занята изучением рынка, анализом перспектив выхода в сегмент электрических автомобилей, а также поиском талантов, которые присоединятся к компании и помогут в построении электрокаров. В частности, Oppo активно ищет тех, кто поможет в создании системы беспилотного вождения.

Источник, близкий к топ-менеджменту Oppo, заявил о том, что на данном этапе окончательное решение еще не принято. Компания все еще анализирует свои перспективы и ресурсы на новом для себя поприще. В рамках этого подготовительного этапа глава Oppo провел встречи с представителя Tesla и производителем аккумуляторов CATL. Правда, чем закончились эти встречи и будут ли компании сотрудничать, неизвестно.

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﻿Источник: carnewschina﻿