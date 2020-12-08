И Samsung туда же. Зарядка пропадет из комплекта поставки Galaxy S21

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При покупке Samsung Galaxy S21 пользователям придется докупать адаптер питания. Но, возможно, только в Бразилии

Впервые в этом году Apple не поставляет свои смартфоны семейcтва iPhone 12 с наушниками EarPods и адаптером питания. И все указывает на то, что она будет не одинока в своем порыве алчности и к ней присоединится тот, кто еще вчера троллил ее за этот шаг. И мы подразумеваем Samsung.

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Как известно, компания на всех парах приближается к релизу серии Galaxy S21, который может состояться уже 14 января. Вполне предсказуемо, что в преддверии выхода новинок Samsung начала получать сертификаты, которые позволят ей продавать свою продукцию на территории разных стран. Одна из них Бразилия и в ее Агентство связи ANATEL обратилась Samsung. Это и позволило выяснить, что в комплект поставки Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra не включен зарядный адаптер. Среди прочего упомянута и емкость аккумуляторов новинок: 4000 мАч, 4800 мАч и 5000 мАч соответственно.

Политика изменения комплекта поставки может касаться только Бразилии и в других регионах компания все же будет класть в коробку со смартфонами зарядный блок. Но в любом случае такой шаг южнокорейского гиганта можно расценивать как лицемерие, ведь после анонса iPhone 12 она тонко троллила Apple за это, подчеркивая в рекламе своих устройств, что они предлагают все что нужно, включая и зарядный адаптер. Посмотрим, какие аргументы найдет Samsung, чтобы объяснить свой шаг.

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Естественно, при условии, что адаптер исчезнет из комплекта поставки. Не исключено, что такой финт Samsung не сможет провернуть в Бразилии. Так, ранее Агентство по защите потребителей штата Сан-Паулу (Бразилия) пришло к выводу, что отсутствие адаптера питания в комплекте поставки iPhone 12 грубо нарушает права потребителей. Поэтому было предписано, чтобы компания пересмотрела политику комплект поставки и включила в него зарядку. Ожидается, что власти Бразилии введут действие этого правила на территории всей страны.

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Источник: xda developers