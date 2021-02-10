iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple

863

Ее нельзя отремонтировать

Только ленивый и далекий от мира технологий не слышал о салфетке для протирки дисплеев от Apple. Адепты компании восхищаются и говорят о том, что компания способна сделать любую вещь технологичной, даже обычную тряпочку. Есть немало тех, кто обвиняет компанию в стяжательстве и неадекватном ценнике на аксессуар.

К какому из двух главных лагерей примкнули специалисты iFixit, неизвестно. Они предпочли прибегнуть к своему излюбленному делу — препарировать новый «гаджет». В чем не откажешь ребятам из ремонтной мастерской, так это в чувстве юмора, ведь они решили еще и дать оценку ремонтопригодности салфетки.

iFixit распотрошили тряпочку и заглянули внутрь материала, взяв на вооружение микроскоп. По результатам «вскрытия» удалось установить, что салфетка состоит из двух кусков ткани, склеенных друг с другом. Микроскопия показала, что особой разницы между структурой волокон с нанотекстурой и обычной микрофиброй нет.

Вполне ожидаемо, что с ремонтопригодностью тряпочки дело обстоит плохо. Настолько плохо, что специалисты iFixit выставили ей низший балл из возможных — 0 из 10. Если по каким-то причинам салфетка порвется или ее разрежут на части, как это сделали эксперты iFixit, то пользователю останется только заказать новую и запастись терпением, ведь придет она не ранее следующего года. Видимо, идея сшить ее или склеить не рассматривалась. Ведь в этом случае вернуть первозданный вид тряпочки все равно не получится.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: theverge