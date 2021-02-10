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iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple

31.10.2021 863 3

Ее нельзя отремонтировать

Только ленивый и далекий от мира технологий не слышал о салфетке для протирки дисплеев от Apple. Адепты компании восхищаются и говорят о том, что компания способна сделать любую вещь технологичной, даже обычную тряпочку. Есть немало тех, кто обвиняет компанию в стяжательстве и неадекватном ценнике на аксессуар.

 

iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple – фото 1

 

К какому из двух главных лагерей примкнули специалисты iFixit, неизвестно. Они предпочли прибегнуть к своему излюбленному делу — препарировать новый «гаджет». В чем не откажешь ребятам из ремонтной мастерской, так это в чувстве юмора, ведь они решили еще и дать оценку ремонтопригодности салфетки.

 

iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple – фото 2

 

iFixit распотрошили тряпочку и заглянули внутрь материала, взяв на вооружение микроскоп. По результатам «вскрытия» удалось установить, что салфетка состоит из двух кусков ткани, склеенных друг с другом. Микроскопия показала, что особой разницы между структурой волокон с нанотекстурой и обычной микрофиброй нет.

 

iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple – фото 3

 

Вполне ожидаемо, что с ремонтопригодностью тряпочки дело обстоит плохо. Настолько плохо, что специалисты iFixit выставили ей низший балл из возможных — 0 из 10. Если по каким-то причинам салфетка порвется или ее разрежут на части, как это сделали эксперты iFixit, то пользователю останется только заказать новую и запастись терпением, ведь придет она не ранее следующего года. Видимо, идея сшить ее или склеить не рассматривалась. Ведь в этом случае вернуть первозданный вид тряпочки все равно не получится.

 

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Источник: theverge

iFixit Apple салфетка
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.10.2021

Комментарии

Захарченко Андрей 0
Tim Cook's toilet paper на фото с микроскопа
31.10.2021 11:55
nuraddin rozmetov 0
Захарченко Андрей, Тим Кук решил продавать свою туалетную бумагу лохам для протирки экрана афони. Пусть чистят и думают о попе Тима.Хотя, если бы они могли думать...
31.10.2021 12:23
Захарченко Андрей 0
Нет, туалетная бумага от еппл будет чуть позже, по 50$
31.10.2021 12:37

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iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple